Суд назначил экс-главе ГПСУ залог более чем в 2 млн грн
Высший антикоррупционный суд назначил бывшему главе Государственной пограничной службы меру пресечения в виде залога - 2 108 850 грн
Об этом информирует ВАКС .
"В среду, 9 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к бывшему главе Государственной пограничной службы меру пресечения в виде залога в размере 2 108 850 грн", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что на подозреваемого возложены процессуальные обязанности: прибывать по каждому требованию суда, не общаться с определенными лицами, сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Назначенный срок действия обязанностей – до 28 декабря этого года включительно.
"Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении.
В частности, 28 октября бывшему - главе Государственной пограничной службы Украины, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директору компании-застройщицы сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Как следствие, застройщик получил более 10,68 млн гривен.
Во время совершения преступления в должности главы Государственной пограничной службы Украины был Петр Цигикал.
- Напомним, 31 мая 2019 года Зеленский своим указом уволил Цигикала. В другом указе говорилось, что Цигикала уволили в запас с правом ношения военной формы одежды. А 4 июня Петр Цигикал сложил свои полномочия главы Государственной пограничной службы Украины.
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