Суд направил 34,5 млн грн из вещественных доказательств на нужды ВСУ
Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. На нужды Вооруженных Сил Украины направили 34,5 млн гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом удовлетворено ходатайство о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. Более 34,5 млн грн будет перечислено на специальный счет в поддержку Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам о коррупционных схемах среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд Киева.
- Напомним, в Украине мошенники рассылают письма от имени Нацбанка с просьбой прислать средства в криптовалюте в помощь военным.
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