Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Экономика Суд направил 34,5 млн грн из вещественных доказательств на нужды ВСУ

Суд направил 34,5 млн грн из вещественных доказательств на нужды ВСУ

19 мартa, 2022 суббота
11:59
Экономика

Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. На нужды Вооруженных Сил Украины направили 34,5 млн гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом удовлетворено ходатайство о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. Более 34,5 млн грн будет перечислено на специальный счет в поддержку Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам о коррупционных схемах среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд Киева.

  • Напомним, в Украине мошенники рассылают письма от имени Нацбанка с просьбой прислать средства в криптовалюте в помощь военным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
война новости
Читайте также:
18 мартa, 2022 пятница
Украинские военные уничтожили очередную партию вражеской техники вместе с личным составом
корабель рф
18 мартa, 2022 пятница
Россия вывела в море все десантные корабли Тихоокеанского флота: что это значит
ППО ЗСУ
19 мартa, 2022 суббота
НАТО согласовал механизм поставки в Украину комплексов ПВО
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
19 мартa
12:31
Луиш Каштру
Мировым лидерам должно быть стыдно за происходящее в Украине - экс-тренер "Шахтера" Каштру
12:28
НБУ
Текущие резервы Нацбанка превышают довоенные показатели благодаря международной помощи, – замглавы НБУ
12:27
Air Serbia
745 российским самолетам из 1367 отменили сертификацию для полетов по миру, для остальных небо закрыто в большинстве стран, - Подоляк
12:11
Уничтожили склады боеприпасов, танк, офицеров и почти взвод пехоты: "Азов" провел рейд по российским позициям
12:11
В Украине появились лагеря для российских военнопленных, - Венедиктова
11:57
Оккупанты обстреляли жилые районы Кременной из "градов"
11:42
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в окрестностях города, - КГГА
11:40
Белорусскому послу Игорю Соколу во время бегства из Украины официально вручили "30 сребреников"
11:29
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулись 317 тысяч человек, - ГПСУ
11:29
"Мы еб***м высотки и п***й, что там мирные жители": СБУ перехватила очередные телефонные разговоры оккупантов
11:26
Оккупанты подло обстреляли спящих украинских солдат, – глава Николаевской ОВА
11:17
Шмыгаль обсудил с премьер-министром Новой Зеландии Ардерн ужесточение санкций против РФ и ситуацию на ЗАЭС и ЧАЭС
11:08
Светлана Тихановская
Тихановская в ООН призвала объявить Беларусь временно оккупированной. Ее поддержал Латушко
11:06
Эксклюзив
Словакия сможет поставить Украине системы ПВО С-300 через 3-4 недели, - Ягун
11:03
Эксклюзив
Это капитуляция, - Ионова о заявлении Арестовича, что закрепление курса НАТО в Конституции спровоцировало Путина на нападение
11:00
Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный рейс
10:55
Российские военные выпустили по Украине более 1080 ракет
10:50
Эксклюзив
Израильское общество в отличие от власти активно присоединяется к принятию беженцев, – украинская журналистка в Израиле
10:43
Роман Зозуля
Как главный "бекнет", туда и 125 млн населения идет: Украинский футболист Зозуля сравнил россиян со стадом баранов
10:33
Помочь может каждый - стартовал проект "Присоединяйся: вместе мы сильны"
10:27
Украина 19 марта открывает 10 гуманитарных коридоров, – Верещук
10:25
Эксклюзив
"Россияне нас держали в подвалах, а сами грабили наши квартиры": журналист про плен в ЖК "Покровский" в Гостомеле
10:25
В Черниговской области украинские военные уничтожили две батареи российской артиллерии
10:19
Россия использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск, - глава МИД Британии
10:17
сирена
В Запорожской области вводят комендантский час с 19 по 21 марта, - ОВА
10:14
До сих пор непонятно, почему не взорвали мосты в Чонгаре и Херсоне, - Юрий Бутусов
10:10
Антониу Гутерреш
Война в Украине может привести к голоду в мире, - Генсек ООН
10:06
РФ утратила около 14 400 военных, 1470 бронемашин, 466 танков, 213 систем артиллерии, 115 вертолетов и 95 самолетов, - Генштаб ВСУ
10:01
Эксклюзив
китай
Китай уже активизировался, – политолог-международник
09:52
Россияне обстреляли храм УПЦ МП в Ирпене
09:51
нефть
Две крупнейшие нефтесервисные компании прекращают работу в РФ
09:44
BellingCat запускает онлайн документирование военных преступлений России
09:41
Эксклюзив
За время полномасштабной войны России против Украины границу нашего государства пересекло около 2 млн украинцев и 250 тыс. иностранцев, - пресс-секретарь Госпогранслужбы
09:34
По факту похищения оккупантами журналистки hromadske начали уголовное производство
09:33
В Украине разрушены 69 учебных заведений, еще 489 - повреждены, - Офис генпрокурора
09:32
Британская разведка: Кремль переходит на стратегию истощения
09:21
В результате войны в Украине погибли уже 112 детей, более 140 - ранены, - Офис Генпрокурора
09:19
Эксклюзив
Медицинская система Украины работает в усиленном режиме, - Стефанишина
09:18
В Буче 19 марта состоится эвакуация жителей, - горсовет
09:03
В Северодонецке планируют возобновить подачу электроэнергии в случае отсутствия обстрелов, - ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV