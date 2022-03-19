Суд направил 34,5 млн грн из вещественных доказательств на нужды ВСУ

Об этом сообщает Офис генпрокурора.



"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом удовлетворено ходатайство о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. Более 34,5 млн грн будет перечислено на специальный счет в поддержку Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам о коррупционных схемах среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд Киева.

Напомним, в Украине мошенники рассылают письма от имени Нацбанка с просьбой прислать средства в криптовалюте в помощь военным.