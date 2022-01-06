Суд наложил арест на все имущество и активы Порошенко

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда.



Защита Порошенко заявила, что собирается подавать апелляцию на решение суда.



"Мы видим обострение и мы видим откровенное, с одной стороны, давят и они пытаются как можно больше досадить Петру Порошенко, с другой стороны, мы видим как они действительно счастливы, потому что сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича", - сказал адвокат Игорь Головань на брифинге после заседания суда.



Он добавил, что Печерский суд находится вне территориальной юрисдикции расследований ГБР.



По его словам, адвокаты Порошенко дважды объявляли отвод судьи из-за подделки документов по делу, "чтобы попасть в этот суд и к этим судьям, которые настолько лояльны и выполняют работу даже вместо прокуроров".



Адвокат Порошенко добавил, что по документам уведомление о подозрении было вручено 20 декабря, однако нардеп уехал из Украины 17 декабря.



"Они не предоставили ни одного документа, что они направили хотя бы по почте уведомление о подозрении, то есть мы видим абсолютное полное беззаконие, абсолютное пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно - помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", - резюмировал Головань.