Суд наложил арест на все имущество и активы Порошенко
В четверг, 6 января, Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда.
Защита Порошенко заявила, что собирается подавать апелляцию на решение суда.
"Мы видим обострение и мы видим откровенное, с одной стороны, давят и они пытаются как можно больше досадить Петру Порошенко, с другой стороны, мы видим как они действительно счастливы, потому что сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича", - сказал адвокат Игорь Головань на брифинге после заседания суда.
Он добавил, что Печерский суд находится вне территориальной юрисдикции расследований ГБР.
По его словам, адвокаты Порошенко дважды объявляли отвод судьи из-за подделки документов по делу, "чтобы попасть в этот суд и к этим судьям, которые настолько лояльны и выполняют работу даже вместо прокуроров".
Адвокат Порошенко добавил, что по документам уведомление о подозрении было вручено 20 декабря, однако нардеп уехал из Украины 17 декабря.
"Они не предоставили ни одного документа, что они направили хотя бы по почте уведомление о подозрении, то есть мы видим абсолютное полное беззаконие, абсолютное пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно - помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", - резюмировал Головань.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации по подозрению Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия , пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
- 6 января Порошенко заявил , что вернется в Украину 17 января.
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