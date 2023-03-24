Суд наложил арест на скрытые активы Марченко на сумму более 440 млн грн
По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал активы супруги Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 440 млн грн
Об этом информирует СБУ .
Суд арестовал 6,8% акций запорожского ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина", специализирующейся на промышленном производстве около 1 тыс. видов стали и метизов. Акциями Марченко владеет через три оффшорных компании.
Арест активов поможет обезопасить их от перерегистрации на подставных лиц. Также в дальнейшем он разрешит передать их в пользу Украины.
- 29 августа 2022 года в Стрыйском районе Львовщины арестовали три земельных участка стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука.
- 7 февраля стало известно, что компании супруги Медведчука Марченко финансировали росгвардию и российское МВД в Крыму. Ей объявили подозрение, а затем вызвали на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковске.
- 23 февраля суд наложил арест на активы и имущество экстелеведущей Оксаны Марченко, супруги экс-нардепа Виктора Медведчука, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.
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