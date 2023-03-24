Суд наложил арест на скрытые активы Марченко на сумму более 440 млн грн

Об этом информирует СБУ .

Суд арестовал 6,8% акций запорожского ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина", специализирующейся на промышленном производстве около 1 тыс. видов стали и метизов. Акциями Марченко владеет через три оффшорных компании.

Арест активов поможет обезопасить их от перерегистрации на подставных лиц. Также в дальнейшем он разрешит передать их в пользу Украины.