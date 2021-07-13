Суд наложил арест на имущество нардепа Козака

Об этом сообщили в пресс служба Офиса генпрокурора РБК-Украина и Интерфакс-Украина .

"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - сообщили в ОГПУ.

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