Суд наложил арест на имущество нардепа Козака
Печерский районный суд арестовал имущество нардепа от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака, которого подозревают в госизмене
Об этом сообщили в пресс служба Офиса генпрокурора РБК-Украина и Интерфакс-Украина .
"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - сообщили в ОГПУ.
- Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины - Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
- 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о круглосуточном домашнем аресте Виктора Медведчука.
- 9 июля Печерский районный суд Киева продолжил до 7 сентября домашний арест подозреваемого в государственной измене народного депутатаВиктора Медведчука.
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