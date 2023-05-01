Суд наложил арест на 5 судов, причастных к вывозу награбленного украинского зерна

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора .

Отмечают, что осуществляется расследование нарушений порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УКУ).

Так, по данным следствия, арест наложен на суды "Вера" "Волго-дон 5043", "Волго-дон 205", "Волго-балт 188" и "Волго-балт 106". Все они под флагами России осуществляли систематические незаконные меры в закрытый Севастопольский морской торговый порт.

"Таким образом нарушители переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым, как своеобразный "логистический хаб" в преступной схеме", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что по ходатайству прокуратуры автономии суд наложил арест на 15 таких судов-нарушителей.