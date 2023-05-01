Суд наложил арест на 5 судов, причастных к вывозу награбленного украинского зерна
По ходатайству прокуратуры Автономной республики Крым суд наложил арест на пять морских судов, причастных к вывозу награбленного украинского зерна через оккупированный полуостров
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора .
Отмечают, что осуществляется расследование нарушений порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УКУ).
Так, по данным следствия, арест наложен на суды "Вера" "Волго-дон 5043", "Волго-дон 205", "Волго-балт 188" и "Волго-балт 106". Все они под флагами России осуществляли систематические незаконные меры в закрытый Севастопольский морской торговый порт.
"Таким образом нарушители переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым, как своеобразный "логистический хаб" в преступной схеме", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что по ходатайству прокуратуры автономии суд наложил арест на 15 таких судов-нарушителей.
- 28 апреля стало известно, что на оккупированных территориях Херсона и Запорожья коллаборанты похищают зерно у фермеров или покупают за бесценок и продают его в России.
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