Суд наложил арест на 12 самолетов "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Об этом в своем пресс-релизе сообщает юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", представляющая интересы ГП "Антонов", передает Еспресо.TV.

Следователь судья Святошинского районного суда г. Киева 21 марта 2022 г. в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия "Антонов", принял решение об аресте 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр".

"Постановление было направлено всем компетентным органам в соответствующих юрисдикциях. Следовательно, сейчас процедура выполнения этого обеспечительного мероприятия уже запущена", - отметил юрист компании.

У юристов уточнили, что в настоящее время согласно решениям местных властей трем самолетам Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" запрещен вылет из Германии, одному из Канады. Арест наложен с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба.

Отметим, что поводом для иска стало то, что "Росавиация" незаконно предоставила право входящей в группу компаний "Волга-Днепр" компании выдавать сертификаты летной пригодности на "Русланы". Фактически в последние годы "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов, что является вопиющим нарушением положений международных конвенций.

Юрфирма считает это серьезной победой Украины, ставшей возможной благодаря невероятным совместным усилиям прокуратуры, Мининфраструктуры, МВД, МИД и "Укроборонпрома".

Согласно определению суда, самолеты подлежат передаче в управление украинскому Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), уточняется в пресс-релизе.

Напомним, один из крупнейших лизингодателей мира подает против РФ иск на $3,5 млрд из-за захвата более сотни самолетов.

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