Суд наложил арест на 100% акций завода "Большевик": ДБР расследует возможное злоупотребление во время приватизации

Об этом передает пресс-служба ДБР.



"Сейчас следователи ДБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода по государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.

Отмечается, что 11 января 2022 следственный судья, по ходатайству стороны обвинения, наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

Досудебное расследование продолжается.

Уголовное производство начато с частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.



Справка: Первый киевский машиностроительный завод (до 2018 года – завод "Большевик") – машиностроительное предприятие в Киеве. Основан в 1882 году.