Суд над Трухановым продолжится в понедельник
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в пятницу, 8 октября 2021 года, не избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю
Об этом информирует Еспресо.TV .
"Объявляется перерыв до понедельника. Начнем заседание в 10:30... Хорошо, давайте на 9:00", - приводит слова председательствующей судьи ВАКС агентство Интерфакс-Украина.
В заседании объявлен перерыв до понедельника, 11 октября.
- Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.
- Мэра Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов.
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