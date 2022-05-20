Суд над российским военным Шишимарин за убийство гражданского украинца продолжится 23 мая

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Валерия Пашко из зала заседаний.

Заседание по делу командира отделения танковой дивизии Вадима Шишимарина, обвиненного в убийстве мирного жителя Сумщины сегодня, 20 мая, длилось менее часа. Сегодня свои аргументы выражала защита обвиняемого. Следовательно, в заседании объявили перерыв. Суд продлится в понедельник, 23 мая, в 12:00.

Вадима Шишимарина подозревают в умышленном убийстве гражданского мужчины в Сумской области 28 февраля. Это произошло, когда ВСУ разбили колонну россиянина. Во время бегства Шишимарин вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. Автомобилем с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону. Один из кафиров приказал сержанту убить мужчину, чтобы тот не сообщил о них украинским военным.

Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Он умер на месте в нескольких десятках метров от своего дома.

Согласно свидетельству обвиняемого Вадима Шишимарина, убить гражданского на велосипеде ему якобы приказал прапорщик. Когда подозреваемый в убийстве украинца отказался, ему начал угрожать другой российский военный. Показания россиянина подтвердил другой военной армии РФ, Иван Мальтисов. Он ехал вместе с Шишимарин и другими российскими солдатами, когда они увидели гражданского, в которого впоследствии выстрелил обвиняемый.

Напомним, прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишмарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.

Заседание 19 мая завершилось просьбой прокуроров пожизненного заключения для российского оккупанта. Во время суда россиянин признал свою вину, покаялся и извинился перед женой погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.

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