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Обновлено

Суд над российским военным Шишимарин за убийство гражданского украинца продолжится 23 мая

20 мая, 2022 пятница
11:46
Новости

В судебном заседании объявили перерыв до понедельника, 23 мая

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Валерия Пашко из зала заседаний.

Заседание по делу командира отделения танковой дивизии Вадима Шишимарина, обвиненного в убийстве мирного жителя Сумщины сегодня, 20 мая, длилось менее часа. Сегодня свои аргументы выражала защита обвиняемого. Следовательно, в заседании объявили перерыв. Суд продлится в понедельник, 23 мая, в 12:00.

Вадима Шишимарина подозревают в умышленном убийстве гражданского мужчины в Сумской области 28 февраля. Это произошло, когда ВСУ разбили колонну россиянина. Во время бегства Шишимарин вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. Автомобилем с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону. Один из кафиров приказал сержанту убить мужчину, чтобы тот не сообщил о них украинским военным.

Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Он умер на месте в нескольких десятках метров от своего дома.

Согласно свидетельству обвиняемого Вадима Шишимарина, убить гражданского на велосипеде ему якобы приказал прапорщик. Когда подозреваемый в убийстве украинца отказался, ему начал угрожать другой российский военный. Показания россиянина подтвердил другой военной армии РФ, Иван Мальтисов. Он ехал вместе с Шишимарин и другими российскими солдатами, когда они увидели гражданского, в которого впоследствии выстрелил обвиняемый.

  • Напомним, прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишмарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.

  • Заседание 19 мая завершилось просьбой прокуроров пожизненного заключения для российского оккупанта. Во время суда россиянин признал свою вину, покаялся и извинился перед женой погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.

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