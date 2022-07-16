Об этом во время единого телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это значит, что у России есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу", - сказал он.

По его словам, Украина может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц.

16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида"). В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

1 июля Украина подала Меморандум в Международный суд ООН с поличным Россией Конвенции о геноциде.

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