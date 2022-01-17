Суд над Порошенко может быть местью Коломойского, – журналистка Соколовская

Об этом она сказала в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко".



"Давайте возьмем ретроспективу: при Порошенко национализировали ПриватБанк, после этого вдруг Зеленский стал кандитовать в президенты, а до того он даже не потыкался в политику. Сейчас Зеленский случайно оказался в одной гостинице с Коломойским в Буковеле. Сейчас это дело набирает такие обороты, что возникает вопрос: "Посадят Порошенко за решетку или нет?" - сказала журналистка.



По ее мнению, это связано с Коломойским.



"Он может мстить, он умеет мстить, он умеет выжидать, чтобы отомстить. Сейчас в Печерском суде мы можем наглядно видеть, как происходит такая месть. Эта ситуация негативна для Украины", - заявила Соколавская.



Она добавила, что деолигархизация украинская есть только на бумаге.



"Ни один олигарх от нее не пострадал. Если мы вспомним историю с арестом имущества Порошенко, где адвокаты говорили, что у Порошенко нет своей собственности, а только общая с Мариной Порошенко, которая является депутатом Киевсовета. Как они пытаются арестовать имущество Порошенко не задев имущество Марины На этот суд ответил. 5 и Прямой канал - они уже полгода в собственности трудовых коллективов, они тоже в списках на арест имущества, хотя, я очень извиняюсь, это собственность трудовых коллективов Как можно ее арестовывать? Они взяли декларацию Порошенко ипытаютмя творить свой суд", - подытожила Соколовская.

Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

Пятый президент Петр Порошенко назвал олигарха Игоря Коломойского заказчиком дела против него. Причиной считает национализацию ПриватБанка. Президента Владимира Зеленского Порошенко назвал "архитектором" дела о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

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