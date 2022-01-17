Суд над Порошенко – это желание власти перекрыть все те недостатки, которые они делали 2,5 года, - политтехнолог Голобуцкий

Об этом он сказал во время "Большого эфира Василия Зимы".



"Порошенко поднимает ставки. Все эти заявления о прокурорах и Зеленском, он переводит все это в личное противостояние, не стесняясь ни обвинений, ни неприятных слов для президента Зеленского. 17 января началась предвыборная кампания Порошенко как кандидата в президенты Украины", - заявил Голобуцкий.



Он также прокомментировал попытку задержания Порошенко в аэропорту по возвращении.



"Никто не будет выполнять, "под козырек брать" какие-либо беззаконные решения через телефонное право. Та ситуация, которая произошла утром, тоже достаточно яркая, когда не могли решить, кому взять ответственность на себя за возможный арест. Эта ситуация показывает, что власть совершила ошибку", - добавил политтехнолог.



По его мнению, подобные действия нужно было делать 2,5 года назад.



"Когда была популярность, все выжидали каких-то действий. А когда ты за 2,5 года практически ничего не сделал, ситуация стала гораздо хуже во многих вопросах и ты сейчас пытаешься это перекрыть судом над Порошенко - это желание власти перекрыть все те недостатки, которые они делали 2,5 года", - подытожил Голобуцкий.

Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.