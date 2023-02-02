Суд над Атрошенко демонстрирует, что некоторые не хотят видеть Украину в ЕС, - нардеп Синютка

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Что касается городского головы Чернигова, господина Атрошенко, он во время первого судебного заседания, на котором я был, сказал очень честно о том, что, когда российские войска подошли к Чернигову, его жена посадила детей в служебный автомобиль и вывезла их в Киев Но городской голова, которому доверили власть 80% жителей Чернигова, остался и организовывал оборону и жизнедеятельность города. Атрошенко сказал честно, если это нарушение, за которое он должен понести административную ответственность, то он готов к этому. Но извините, такое нарушение не имеет никакого отношения к отстранению городского головы непонятным Яворивским судом Львовской области", - подчеркнул народный депутат Украины.

Олег Синютка добавил, что сегодня, когда мы говорим о нашем курсе в ЕС, этот суд над Атрошенко является примером, как некоторые не хотят видеть Украину в Европейском Союзе.

"Причем это делают не московиты, с которыми и так все ясно, а внутренние чиновники, которые используют сегодня разные средства, чтобы Украина не отвечала стандартам ЕС. Если Украина не обеспечит верховенство права, свободу слова, свободное развитие и полноправное управление территориальных громад, мы просто не будем членами ЕС, и похоже, что московиты, которые не смогли победить нас на поле боя, взяли другую стратегию и хотят продемонстрировать Украину как авторитарное, неправовое, нецивилизованное государство, которое тогда, конечно, никто не захочет видеть в составе ЕС. На примере Атрошенко мы видим атаку против членства Украины в Европейском обществе", - отметил Синютка.

19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу через автомобильный пункт пропуска "Краковец"

2 июля Атрошенко сообщил, что ему запретили рабочий выезд в Швейцарию, на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул, что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.

7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.

1 февраля Львовский апелляционный суд запретил Атрошенко занимать должность городского председателя Чернигова в течение года

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