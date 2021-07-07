Суд на шесть месяцев продлил досудебное расследование по делу о госизмене Медведчука

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

Печерский райсуд столицы продлил до шести месяцев досудебное следствие по делу о народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в государственной измене.

"Сроки досудебного расследования дела Медведчука продолжены судом до 6 месяцев - до 11 ноября 2021 года", - сообщили ОГПУ.



Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.

Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Адвокаты лидера ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина обжаловали меру пресечения Виктору Медведчуку.

Впоследствии Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменения решение о круглосуточном домашний арест Виктора Медведчука.

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