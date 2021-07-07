Суд на шесть месяцев продлил досудебное расследование по делу о госизмене Медведчука
Суд продлил расследование дела в отношении народного депутата Виктора Медведчука на полгода
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.
Печерский райсуд столицы продлил до шести месяцев досудебное следствие по делу о народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в государственной измене.
"Сроки досудебного расследования дела Медведчука продолжены судом до 6 месяцев - до 11 ноября 2021 года", - сообщили ОГПУ.
- Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
- Адвокаты лидера ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина обжаловали меру пресечения Виктору Медведчуку.
- Впоследствии Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
- 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменения решение о круглосуточном домашний арест Виктора Медведчука.
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