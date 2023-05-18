Суд Москвы заочно арестовал украинскую телеведущую Ефросинину из-за "военных фейков"
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинскую телеведущую Машу Ефросинину по делу о "военных фейках"
Об этом сообщила Медиазона.
Согласно решению суда, уголовное дело против Ефросининой было возбуждено 7 апреля 2022 года. Поводом стали ее публикации в социальных сетях, а именно публикации якобы "военных фейков" в Instagram-аккаунте телеведущей.
Фото: Московский суд
В марте этого года МВД России объявило ее в розыск.
Также отмечается, что летом прошлого года также был заочно арестован украинский журналист Дмитрий Гордон.
- Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского по делам о распространении "фейков" о российской армии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.05
- Актуальное
- Важное