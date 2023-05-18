Об этом сообщила Медиазона.

Согласно решению суда, уголовное дело против Ефросининой было возбуждено 7 апреля 2022 года. Поводом стали ее публикации в социальных сетях, а именно публикации якобы "военных фейков" в Instagram-аккаунте телеведущей.

Фото: Московский суд

В марте этого года МВД России объявило ее в розыск.

Также отмечается, что летом прошлого года также был заочно арестован украинский журналист Дмитрий Гордон.