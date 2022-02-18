Суд Москвы изменил условное наказание на лишение свободы брату Алексея Навального

Об этом сообщает Новая газета .



В январе МВД объявило Олега Навального в международный розыск. Незадолго до этого Федеральная служба РФ по исполнению наказаний захотела заменить Навальному условный срок реальным "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".



Преображенский райсуд Москвы в августе прошлого года приговорил брата оппозиционера к году условно за якобы нарушение антиковидных правил на акции протеста в Москве 23 января 2021 года.



Кроме Олега Навального, по делу вынесли приговоры поклонникам политика Любови Соболь, Кири Ярмыш, Олегу Степанову и Николаю Ляскину.



Олег Навальный на заседании отсутствовал.

Напомним, 26 января 2022 года МВД РФ объявило в розыск Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального, а также бывшего координатора московского штаба политика Олега Степанова.