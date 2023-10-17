Суд Лондона порекомендовал олигарху из РФ Фридману пересесть на общественный транспорт
Британская власть предложила миллиардеру Фридману, который планирует вернуться в Лондон, пересесть на общественный транспорт
Об этом стало известно во вторник в ходе судебного заседания в Высоком суде Лондона, пишет Reuters.
Власти Великобритании запретили миллиардеру Михаилу Фридману тратить тысячи фунтов в месяц на содержание его лондонского особняка, в котором находится коллекция произведений искусства. Кроме того, Фридману отказали в расходах на водителя, предложив пользоваться общественным транспортом.
Как отмечает Reuters, во время заседания адвокаты миллиардера заявили, что Фридману нужно разрешение на содержание дома, чтобы его особняк Атлон-хаус, который он купил за 65 млн фунтов ($79 млн), не пришел в упадок.
Адвокаты Фридмана пытаются оспорить решение Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI). Он признал, что Фридман не может платить 30 тысяч фунтов в месяц (36 473 долларов) компании, которая содержит особняк, поскольку ее единственный директор, помощница Фридмана Нигина Заирова, также находится под санкциями.
Фридман также требует разрешения на оплату работы сотрудников, не связанных с безопасностью, включая водителя. Ранее ему было отказано в этом из-за того, что он может пользоваться общественным транспортом.
Также миллиардеру было отказано в праве тратить 1850 фунтов в месяц на системы связи (телефонная связь, информационные технологии, освещение, отопление и безопасность в Атлон Хаусе), поскольку Фридман не предоставил доказательств того, что эти расходы связаны с обеспечением. безопасности особняка
В OFSI считают, что все эти расходы "не необходимы, а предназначены для того, чтобы позволить Фридману продолжать вести свой досанкционный образ жизни".
При этом адвокат OFSI Малкольм Бердлинг заявил, что управление позволило Фридману тратить 26 тысяч фунтов в месяц на сотрудников службы безопасности и обслуживания системы видеонаблюдения.
Что известно о деле Фридмана
20 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс Банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
На следующий день Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк, владельцами которого являлись подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.
5 сентября СБУ сообщила Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
6 октября СБУ заявила об аресте всех корпоративных прав Фридмана и его партнеров в Украине, включая Киевстар. По материалам правоохранителей суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, которые принадлежали также подсанкционным российским олигархам Петру Авену и Андрею Косогову. Все трое подозреваемых находятся за пределами Украины.
Арест наложен на корпоративные права в целях сохранения вещественных доказательств. Это не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.
Компания "Киевстар" сообщила, что санкции против российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров не влияют на работу оператора электронных коммуникаций "Киевстар".
9 октября стало известно, что из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль российский олигарх Михаил Фридман покинул Израиль и улетел в Москву.
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