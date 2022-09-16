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Главная Экономика Суд лишил компанию Коломойского права эксплуатировать аэропорт Днепра, - Филатов

Суд лишил компанию Коломойского права эксплуатировать аэропорт Днепра, - Филатов

16 сентября, 2022 пятница
21:27
Экономика Игорь Коломойский

Днепровский окружной административный суд отменил компании Игоря Коломойского право на эксплуатацию Днепропетровского аэропорта

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Официально подтверждаю, что сегодня Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо - НАБУ", - заявил Филатов.

По его словам, Кабмин, СНБО и Госавиаслужбу долгое время не слишком волновали этот вопрос.

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"Более десяти лет никого не интересовал факт, что, используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят заграничными ценами на авиабилеты. Что государственный имущественный комплекс используется в частных интересах", - написал Филатов.

Он добавил, что из-за российских ракетных обстрелов "аэропорт сейчас разрушен".

  • 5 марта 2021 г. стало известно, что США ввели санкции против Коломойского из-за "причастности к значительным случаям коррупции".
  • 20 июля издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков: бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.
  • В июле Миграционная служба обозначила как "недействительный" паспорт бизнесмена Игоря Коломойского.

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