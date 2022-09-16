Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Официально подтверждаю, что сегодня Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо - НАБУ", - заявил Филатов.

По его словам, Кабмин, СНБО и Госавиаслужбу долгое время не слишком волновали этот вопрос.

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"Более десяти лет никого не интересовал факт, что, используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят заграничными ценами на авиабилеты. Что государственный имущественный комплекс используется в частных интересах", - написал Филатов.

Он добавил, что из-за российских ракетных обстрелов "аэропорт сейчас разрушен".

5 марта 2021 г. стало известно, что США ввели санкции против Коломойского из-за "причастности к значительным случаям коррупции".

20 июля издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков: бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

В июле Миграционная служба обозначила как "недействительный" паспорт бизнесмена Игоря Коломойского.