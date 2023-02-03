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Суд конфисковал Демуринский горно-обогатительный комбинат российского миллиардера Шелкова

3 февраля, 2023 пятница
22:33
Экономика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Минюста и конфисковала Демуринский горно-обогатительный комбинат российского миллиардера Михаила Шелкова

Об этом сообщили в Апелляционной палате ВАКС.

В пятницу, 3 февраля, Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы Министерства юстиции Украины о решении суда от 23 января 2023 года. Рассмотрение жалобы длилось около 22 часов, с 1 по 3 февраля 2023 года.

По итогам рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины в полном объеме и постановила взыскать в доход государства следующие активы:

  • 100% доли в уставном капитале ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат";

  • имущество, принадлежащее ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат": 3 здания, дом, комплекс зданий и сооружений общей площадью 6201 кв. м, 2 трактора, 3 погрузчика, экскаватор, 5 транспортных средств, а также свыше 14,4 млн грн на счетах банка;

  • 100% доли в уставном капитале ООО "Тай-Минералс";

  • 100% доли в уставном капитале ООО "ИНВЕСТАГРО".

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, оно не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Часть движимого и недвижимого имущества российского миллиардера взыскана в доход государства во исполнение Закона Украины "О санкциях".

Глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых также сообщила, что 100% Демуринского горно-обогатительного комбината переходят в собственность государства Украина.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда только что удовлетворила апелляционную жалобу Министерство юстиции Украины и взыскала в доход государства активы российского олигарха Михаила Шелкова, которые он пытался замаскировать как собственность "украинского инвестора", продав накануне полномасштабного вторжения титановый комбинат за 3750 евро гражданке Украины", – написала она.

Михаил Шелков находится под украинскими санкциями с 2021 года. Значит конечный бенефициар ООО "Демуринский ГОК". Вместе с партнерами владеет контрольным пакетом акций "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире производителя титана для аэрокосмической отрасли. Занимает 59-е место в рейтинге российских олигархов "Форбс" с состоянием около $1,5 млрд.

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