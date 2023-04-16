Суд Хорватии откажет пяти чеченским беженцам в политическом убежище
В Хорватии суд отказал в статусе политических беженцев и в предоставлении международной защиты пяти бежавшим из Чечни, бежавшим из России, поскольку не хотели участвовать в войне против Украины
Об этом сообщает "Кавказ. Реалии" со ссылкой на представителя Ассамблеи чеченцев европы Иса Дадуева.
"Переводчики, участвовавшие в суде, рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и обоснован лишь на предположениях, что претенденты в защиту являются исламистскими экстремистами", - сказал Дадуев и назвал это решение "очень пристрастным".
Он добавил, что чеченские беженцы могут депортироваться обратно в Россию.
Уроженцы Чечни, находящиеся сейчас в Хорватии транзитом, среди причин своей эмиграции назвали нежелание участвовать в войне против Украины. Они остаются в центре мигрантов, откуда их могут выпустить для проезда в другую страну. В то же время, их могут оттуда депортировать в Россию. Однако пока окончательное решение хорватской власти по их перемещению неизвестно.
- 3 апреля министр по делам ветеранов Томо Медвед во время визита в Киев заявил , что Хорватия планирует принять раненых украинских солдат.
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