Суд Хорватии откажет пяти чеченским беженцам в политическом убежище

Об этом сообщает "Кавказ. Реалии" со ссылкой на представителя Ассамблеи чеченцев европы Иса Дадуева.

"Переводчики, участвовавшие в суде, рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и обоснован лишь на предположениях, что претенденты в защиту являются исламистскими экстремистами", - сказал Дадуев и назвал это решение "очень пристрастным".

Он добавил, что чеченские беженцы могут депортироваться обратно в Россию.

Уроженцы Чечни, находящиеся сейчас в Хорватии транзитом, среди причин своей эмиграции назвали нежелание участвовать в войне против Украины. Они остаются в центре мигрантов, откуда их могут выпустить для проезда в другую страну. В то же время, их могут оттуда депортировать в Россию. Однако пока окончательное решение хорватской власти по их перемещению неизвестно.