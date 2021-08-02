Суд изучил записи с камер видеонаблюдения по делу Шеремета
Шевченковский районный суд города Киева отложил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении трех обвиняемых - Яны Дугар, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко - до 3 августа
Об этом сообщает Укринформ.
"Суд откладывает судебное заседание по 3 августа на 11:00", - сказала судья.
Во время заседания суд продолжил изучать ранее предоставленные прокурором по делу доказательства, в частности, исследовал приложения к протоколам, записи с камер видеонаблюдения за разные периоды времени, постановление о назначении экспертизы относительно того, какого роста человек в определенных видеозаписях, сопроводительные письма к документам, копии заключений экспертов, постановления о назначении экспертизы по идентификации личности с видеозаписей и другие.
Как говорится в сообщении, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугар и ветерану АТО Андрею Антоненко.
В сентябре 2020 года обвинительный акт по ним направлен в суд.
Известно, что 4 января были обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, Шеремета. Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинской полиции аудиозаписи, 19 января дал показания в Киеве по делу об убийстве Шеремета.
Отмечается, щго 30 апреля 2021 года Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
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