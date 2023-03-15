Суд изменил приговор по дисквалификации олимпийского чемпиона по Украине
Украинскому гимнасту Олегу Верняеву сократили срок дисквалификации за употребление допинга до двух лет, благодаря чему он может возобновить выступления
Об этом Верняев написал в Instgaram.
По словам украинца, срок дисквалификации был уменьшен с четырех до двух лет, благодаря чему он сможет возобновить выступления.
"Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил то, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежностью", - написал Верняев.
В начале 2021 года 27-летний Олег Верняев был отстранен от всех соревнований по подозрению в употреблении допинга. Позже выяснилось, что в его организме был обнаружен мельдоний, за что гимнаста дисквалифицировали на четыре года. Верняев заявил, что будет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде.
Дисквалификация Верняева должна была продолжаться до ноября 2024 года. Из-за нее он пропустил Олимпиаду-2020.
29-летний Олег Верняев является победителем Олимпиады-2016 в упражнениях на брусьях и обладателем серебра Игр в Рио в многоборье. Кроме того, украинец выигрывал золото чемпионата мира и является шестикратным чемпионом Европы.
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Напомним, 13 июля стало известно, что украинский гимнаст Олег Верняев был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов.
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