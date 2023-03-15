Об этом Верняев написал в Instgaram.

По словам украинца, срок дисквалификации был уменьшен с четырех до двух лет, благодаря чему он сможет возобновить выступления.

"Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил то, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежностью", - написал Верняев.

В начале 2021 года 27-летний Олег Верняев был отстранен от всех соревнований по подозрению в употреблении допинга. Позже выяснилось, что в его организме был обнаружен мельдоний, за что гимнаста дисквалифицировали на четыре года. Верняев заявил, что будет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде.

Дисквалификация Верняева должна была продолжаться до ноября 2024 года. Из-за нее он пропустил Олимпиаду-2020.

29-летний Олег Верняев является победителем Олимпиады-2016 в упражнениях на брусьях и обладателем серебра Игр в Рио в многоборье. Кроме того, украинец выигрывал золото чемпионата мира и является шестикратным чемпионом Европы.