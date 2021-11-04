Суд изменил меру пресечения Владимиру Прохничу, который пришел в Кабмин с гранатой

Об этом в Facebook написал адвокат Прохнича Тарас Беспалый.



Он добавил, что следующее судебное заседание состоится 28 декабря 2021 года.

Напомним, 4 августа ветеран батальона "Айдар" Владимир Прохнич зашел в здание Кабмина с боевой гранатой и угрожал подорвать ее. После переговоров, которые провел с мужчиной его друг, Прохнича удалось уговорить сдаться добровольно. После задержания мужчина попросил прощения за свои действия.

Прохничу инкриминируют ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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