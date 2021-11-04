Суд Одесской области рассмотрит дело 70-летнего жителя Южного, обвиняемого в изнасиловании 13 детей
Суд изменил меру пресечения Владимиру Прохничу, который пришел в Кабмин с гранатой
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения ветерану Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать гранату в здании правительства, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест
Об этом в Facebook написал адвокат Прохнича Тарас Беспалый.
Он добавил, что следующее судебное заседание состоится 28 декабря 2021 года.
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