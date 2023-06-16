Суд изменил меру пресечения президенту УАФ Павелко и отправил его под стражу на 60 суток
Шевченковский районный суд Львова на заседании 16 июня изменил меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и отправил его под стражу на 60 суток
Об этом пишет Трибуна .
Таким образом, судья удовлетворила ходатайство прокурора и постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток – до 14 августа включительно.
Кроме того, залог в размере 9,88 млн грн, который при Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Определение подлежит немедленному исполнению.
Павелко получил подозрение в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственных футбольных полей, а также закупке продуктов для Федерации футбола Украины.
- 29 ноября 2022 Печерский суд взял на два месяца под арест президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.
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