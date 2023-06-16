Об этом пишет Трибуна .

Таким образом, судья удовлетворила ходатайство прокурора и постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток – до 14 августа включительно.

Кроме того, залог в размере 9,88 млн грн, который при Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Определение подлежит немедленному исполнению.

Павелко получил подозрение в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственных футбольных полей, а также закупке продуктов для Федерации футбола Украины.