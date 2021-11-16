Суд избрал Тупицкому меру пресечения в виде залога в 45 тыс. грн
Подольский суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в виде залога в размере 45 тыс. грн
Соответствующее решение было одобрено на заседании суда.
Суд рассматривал дело Тупицкого о предоставлении заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля. Так, судьи установили Тупицкому залог в размере 45 тыс. грн и обязали воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу.
Кроме того, суд отказал следствию в возложении на Тупицкого обязанностей сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Также суд не запретил ему посещать здание КС.
В пресс-службе суда отметили, что во время подготовительного судебного заседания ходатайство прокурора об избрании Тупицкой меры пресечения было удовлетворено частично. Суд назначил рассмотрение дела на 1 декабря 2021 года.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в декабре 2020 года издал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины.
- Следователи Государственного бюро расследований 19 января объявили подозрение экс-главе Конституционного суда Украины Тупицкому по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
- 16 июля Тупицкому объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства.
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