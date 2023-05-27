Суд избрал меру пресечения Тандыру, сбившего насмерть нацгвардейца
Судьи Алексию Тандыру, сбившего насмерть нацгвардейца, избрана мера пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 июля
Об этом сообщает "Суспильне".
Во время заседания Высшего совета правосудия (ВСП), подозреваемый в смертельном наезде на нацгвардейца Вадима Бондаренко, судья Алексей Тандыр утверждал, что не находился в состоянии алкогольного опьянения и не употреблял накануне.
"Поверьте мне, я не мог ехать и употреблять виски. Она (бутылка, - ред.) просто под сиденьем лежала. Может, это с какого-то предыдущего раза осталось. Если суд установит, что я нарушил ПДД и это стало причиной смерти Вадима, я в полной мере осознаю эту ответственность. Я беру ответственность за свои действия", - заявил он.
Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Избрана мера пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.
Справка
26 мая в Киеве около полуночи председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр за рулем автомобиля "Лексус" совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на КПП при въезде в Киев. Парень, который был родом из Черкасской области и воспитывал троих детей, погиб.
- Прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Алексея Тандыра под стражей.
- Сам Тандыр неоднократно "спасал" водителей, которые садились за руль под хмельком. В частности, именно он 5 лет назад закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения в действиях судьи Киево-Святошинского суда Усатого, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Позже это решение отменила апелляция, но Тандыра тогдашняя ВРП не наказала.
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