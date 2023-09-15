Суд избрал меру пресечения Шуфричу
Вечером пятницы, 15 сентября, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Нестору Шуфричу
Об этом сообщил украинский медиапроект "Граты" из зала суда.
Печерский суд Киева направил народного депутата Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.
Около 18:00 пятницы, 15 сентября, народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич прибыл в Печерский районный суд. Перед этим ему объявили о подозрении в госизмене.
В ходе обысков у Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Нардеп прокомментировал, о чем шла речь.
"Это был компромисс, который можно было реализовать в июне 2014 года. Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, решить эту ситуацию военным способом", – заявил Шуфрич.
- В марте 2022 года бойцы терробороны столицы задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. Он объяснил, что просто хотел сделать селфи, и его впоследствии отпустили.
- В мае 2022 Шуфрич выехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области, однако уже 23 мая в комментарии Радио Свобода он заявил, что вернулся обратно.
- Уже в марте 2023 Киевский апелляционный суд вернул 8 гектаров земли в Киевской области, которые были незаконно отчуждены в пользу компании, связанной с экс-нардепом Нестором Шуфричем, в собственность государства.
- 15 сентября правоохранители провели обыски у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.
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