Суд избрал меру пресечения Шуфричу

Об этом сообщил украинский медиапроект "Граты" из зала суда.

Печерский суд Киева направил народного депутата Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

Около 18:00 пятницы, 15 сентября, народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич прибыл в Печерский районный суд. Перед этим ему объявили о подозрении в госизмене.

В ходе обысков у Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Нардеп прокомментировал, о чем шла речь.

"Это был компромисс, который можно было реализовать в июне 2014 года. Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, решить эту ситуацию военным способом", – заявил Шуфрич.