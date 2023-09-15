Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Суд избрал меру пресечения Шуфричу

Суд избрал меру пресечения Шуфричу

15 сентября, 2023 пятница
21:53
Общество Шуфрич

Вечером пятницы, 15 сентября, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Нестору Шуфричу

Об этом сообщил украинский медиапроект "Граты" из зала суда.

Печерский суд Киева направил народного депутата Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

Около 18:00 пятницы, 15 сентября, народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич прибыл в Печерский районный суд. Перед этим ему объявили о подозрении в госизмене.

В ходе обысков у Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Нардеп прокомментировал, о чем шла речь.

"Это был компромисс, который можно было реализовать в июне 2014 года. Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, решить эту ситуацию военным способом", – заявил Шуфрич.

  • В марте 2022 года бойцы терробороны столицы задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. Он объяснил, что просто хотел сделать селфи, и его впоследствии отпустили.
  • В мае 2022 Шуфрич выехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области, однако уже 23 мая в комментарии Радио Свобода он заявил, что вернулся обратно.
  • Уже в марте 2023 Киевский апелляционный суд вернул 8 гектаров земли в Киевской области, которые были незаконно отчуждены в пользу компании, связанной с экс-нардепом Нестором Шуфричем, в собственность государства.
  • 15 сентября правоохранители провели обыски у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.
Криминал
Украина
политика
Нестор Шуфрич
ОПЗЖ
Читайте также:
Карта. Бахмут_1309
14 сентября, 2023 четверг
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, - начальник пресс-службы Восточной Группировки Войск
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
Олександр Петраков
15 сентября, 2023 пятница
УЕФА открыл дело против экс-тренера сборной Украины Петракова
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
15 сентября
22:52
Партизаны взорвали два грузовика с оккупантами в Геническе, - движение АТЕШ
22:46
Аналитика
Между польским эмбарго и российскими атаками на порты: что будет с экспортом украинского зерна
22:07
ЮНЕСКО внесла Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список наследия, находящегося под угрозой
22:02
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 сентября
21:59
Более 10 танков Abrams в ближайшие дни поступят в Украину, - Данилов
21:39
На очередной Ставке Зеленскому доложили о ситуации на фронте и оружии
21:38
Обновлено
"Заря" проиграла "Металлисту 1925. Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ
21:29
Обновлено
Киев поприветствовал решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на экспорт украинского зерна. Несколько стран заявили, что пролонгируют эмбарго
21:21
Эксклюзив
"У Путина есть возможность затянуть войну": Чалый о перспективе сотрудничества РФ и Северной Кореи
21:13
Обновлено
В Белом доме подтвердили запланированную встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне
21:02
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Уничтожение Черноморского флота РФ и продвижение ВСУ возле Бахмута: военные итоги недели с Сергеем Згурцом
20:26
Украинская бронетехника: действия ГБР и ГАСУ имеют признаки диверсии против ВПК Украины и могут повлечь за собой остановку производства
20:17
Ученые из Китая объяснили, в чем может быть опасность недосыпания
20:06
Обновлено
Рамзан Кадыров
Кадыров находится в тяжелом состоянии, - разведка
20:01
OPINION
Кто насчитал Коломойскому $440 миллиардов?
19:59
Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки, - Генштаб
19:45
Обзор
К чему здесь настоящая королева Дании: что посмотреть на выходные
19:41
Латвия
Сейм Латвии утвердил новое правительство
19:20
"В зависимости от уровня угрозы": в штабе обороны Румынии заявили о готовности сбивать российские дроны
19:18
ФРГ обсуждает с партнерами, которым предоставила системы ПВО IRIS-T, передачу их Украине - немецкий депутат
19:00
Обзор
Победные новости 569 дня войны: освобождение Андреевки и атака украинских дронов по российскому ракетному кораблю
18:49
Россияне в оккупированном Мариуполе уничтожили все детские отделения больниц
18:35
На выезде из Крыма в РФ застряли 750 автомобилей
18:06
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:05
Европейский регулятор оштрафовал TikTok на $368 млн: в чем причина
18:04
OPINION
К "зерновому демаршу" Польши могут присоединиться другие страны ЕС
18:04
Эксклюзив
Нардеп Синютка: дело Коломойского будет лакмусовой бумажкой для власти по борьбе с коррупцией
17:59
"Есть клубы, которые ждут его", - журналист The Athletic спрогнозировал будущее Мудрика в случае провального сезона за "Челси"
17:58
Собрал более 3 млн грн для ВСУ: 9-летнего волонтера наградили грамотой от Залужного
17:52
Обновлено
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал оккупированной Новой Каховки: есть погибший
17:48
Обзор
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и Владимир Путин: о чем говорили и что, вероятно, решили на рандеву диктаторов
17:45
Науседа лишил гражданства Литвы фигуристку Дробязко, выступавшую в шоу жены Пескова
17:33
В Киеве на Галицкой площади демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев"
17:29
Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
17:20
В проекте госбюджета-2024 на культуру и медиапространство заложили более 10 млрд грн, - Шмыгаль
17:16
F-16
Бельгия примет участие в обучении украинских пилотов на F-16
17:14
НАПК внесло одного из крупнейших производителей бриллиантов в список спонсоров войны
17:10
РФ обвиняет Украину в подготовке теракта на Рош ха-Шана в Днепре: ЦПД объяснил причину
17:07
Эксклюзив
В Defence Express рассказали, есть ли альтернативы Starlink Илона Маска
16:55
Преимущественно сухая погода, местами туман: прогноз на ближайшие выходные от Натальи Диденко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV