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Суд избрал меру пресечения нардепу Аристову, который во время войны отдыхал на Мальдивах

28 июля, 2023 пятница
18:14
Криминал

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Юрию Аристову

Об этом сообщает официальный сайт ДБР .

Юрий Аристов подозревается по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

"По материалам ГБР и ходатайству Генерального прокурора сегодня Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату", - говорится в сообщении ГБР.

Работники ГБР установили, что нардеп сознательно внес в официальные документы недостоверные сведения: срок его пребывания за границей, цели командировки, страны пребывания и время возвращения в Украину.

Что известно о Юрии Аристове

Юрий Аристов в 2019 году был избран народным депутатом в парламент от партии "Слуга Народа". С 29 августа 2019 года Аристов возглавляет комитет по бюджету в ВР IX созыва. В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

11 ноября сообщалось, что Государственное бюро расследований проводило обыски у главы бюджетного комитета Совета "слуги" Юрия Аристова. Как добавляли защитники Аристова, обыск у него проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в 2021 году.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" 48-летний Юрий Аристов 25 июля написал заявление о сложении полномочий , поскольку стало известно о его незаконном выезде на отдых на Мальдивы.

СБУ и ГБР провели обыски у нардепа Юрия Аристова, выехавшего на отдых на Мальдивы под видом "служебной командировки". Правоохранители обнаружили загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде.

В четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины поддержала представление о прекращении депутатских полномочий Юрия Аристова.

В этот же день генеральный прокурор сообщил о подозрении Аристову во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы.

Общество
Украина
Верховная Рада
политика
ГБР
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