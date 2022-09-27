Суд избрал меру пресечения мэру Белой Церкви, которому инкриминируют махинации с недвижимостью

Об этом сообщает официальный сайт ВАКС.

На подозреваемого возложили исполнение процессуальных обязанностей:

прибывать к детективу, в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурору, в суд по каждому требованию;

сообщать следователю, прокурору и суду о выезде из Киевской области, изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Обязательства возложены на срок до 23 ноября 2022 года.

Напомним, что городскому главе Белой Церкви Геннадию Дикому сообщено о подозрении в нанесении более 8,7 млн грн ущерба территориальной общине. Речь идет о покупке недостроя по ул. Театральная за счет местного бюджета по завышенной цене. Чиновнику инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 4 ст. 358 (подлог документов) УК Украины.