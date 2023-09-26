Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Суд избрал меру пресечения главе правления Полтавского ГОКа: залог один из крупнейших в истории Украины

Суд избрал меру пресечения главе правления Полтавского ГОКа: залог один из крупнейших в истории Украины

26 сентября, 2023 вторник
19:59

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для главы правления Полтавского ГОКа, которому 22 сентября 2023 года представители Национальной полиции и Офиса генпрокурора вручили подозрение в злоупотреблении полномочиями и незаконной добыче полезных ископаемых

Об этом сообщает журналист "Эспрессо" Дмитрий Дидор.

Представители прокуратуры просили о содержании под стражей с альтернативой в рекордные 157 миллиардов гривен залога. По решению суда руководителю предприятия была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой в виде внесения залога в размере 999 млн гривен.

По мнению государственного обвинения, с 2015 по 2021 год на предприятии было незаконно добыто более 20 млн куб полезных ископаемых. В частности, речь идет о скальном раскрытии, пустых породах и нефракционном отсеве (щебень из отходов сухой магнитной сепарации).

Адвокаты обвиняемой стороны подчеркнули, что глава правления предприятия не предпринимал никаких незаконных действий по добыче полезных ископаемых: имела место обычная производственная деятельность предприятия с многолетней историей - добыча железной руды, ее переработка, обогащение и производство окатков в соответствии с имеющимся специальным разрешением. Никаких других полезных ископаемых, отличных от железной руды, комбинат не добывал.

Выступая на суде, глава правления отметил, что предприятие не осуществляло продажу скального вскрытия и пустых пород, а хранило его на специализированных отвалах, как этого требует законодательство. Все рентные платежи в бюджеты Украины были уплачены в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Адвокаты предоставили выводы экспертов Национального научного центра "Институт судебных экспертиз", что нефракционный отсев, как результат переработки добываемых железистых кварцитов в процессе сухой магнитной сепарации, не является полезным ископаемым.

В то же время Национальная полиция Украины предполагает, что щебенечная продукция является полезным ископаемым, и в результате ее реализации предприятием которой государству якобы был нанесен ущерб на 157 миллиардов гривен.

Суд отклонил ходатайство нескольких народных депутатов Украины и военнослужащих взять председателя правления на поруки. Также в течение заседания суд не захотел слушать свидетелей.

Прокуроры отказались от комментариев по итогам заседания.

В пресс-службе Полтавского ГОКа заявили, что начиная с 1976 и вплоть до 2021 по поводу использования нефракционного отсева на предприятие не поступало никаких замечаний или претензий, ни от контролирующих органов, ни от правоохранительных. В частности, нефракционный отсев из Полтавского ГОКа использовали для преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Они сослались на перечень полезных ископаемых общегосударственного и местного значения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины № 827 от 12.12.1994, согласно которому отходы сухой магнитной сепарации, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов соответственно, к ним не относятся.

"Учитывая, что убытки государства могут быть в виде налогов, то по логике Нацпола, которое насчитало более 157 млрд убытков, предприятие должно реализовывать щебень более чем за 29 тыс. грн за тонну, в то время как рыночная стоимость щебня составляет 280 грн за тонну", - подчеркнули в пресс-службе Полтавского ГОКа.

По мнению пресс-службы, продажа нефракционного отсева не запрещена, а добыча охватывается действующим разрешением на железистые кварциты. С продажи нефракционного отсева отдельно уплачивалась рента, НДС, налог на прибыль и т.д.

Эти факты доказывают абсурдность обвинений со стороны правоохранительных органов. Полтавский ГОК считает, что это и другие дела против предприятия, которые были инициированы в течение последнего года, является лишь очередной попыткой дестабилизировать работу нашего предприятия, которое является крупным работодателем, социально ответственной компанией, которая является неотъемлемой частью стабильной жизни Полтавщины и стратегическим для Украины предприятием”, - заявили на предприятии.

  • В июне 2023 года Государственное бюро расследований уже предъявляло обвинение руководству Полтавского ГОКа в незаконном сбыте щебня. В ответ на вручение подозрений Полтавский ГОК возразил обвинения.

  • В сентябре 2023 года стало известно, что Министерство юстиции Украины наложило ограничения на корпоративные права двух других предприятий группы Ferrexpo.

  • В сентябре 2022 года Северный апелляционный хозяйственный суд постановил отобрать 40% акций Полтавского ГОКа у компании Ferrexpo и решил их передать оффшорным компаниям: СМИ связывали их с россиянами. В апреле 2023 Ferrexpo защитила право собственности.

Экономика
Ferrexpo
Читайте также:
Анджей Дуда
25 сентября, 2023 понедельник
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
Автор Юрий Мартынович
25 сентября, 2023 понедельник
Ложь в TikTok представляет угрозу на выборах в Словакии, в Канаде скандал из-за овации украинскому ветерану. Акценты мировых СМИ 25 сентября
Верховна Рада
25 сентября, 2023 понедельник
Только 38 народных депутатов добровольно подали декларацию за 2022 год. Список
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.55
    Покупка 37.55
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
26 сентября
20:30
Обновлено
После ночных обстрелов из украинского порта временным коридором вышел очередной сухогруз, - Reuters
20:02
Оккупанты готовятся раздавать "лицензии" на добычу полезных ископаемых в Донецкой области, - ЦНС
20:00
Грузия запретила вывозить автомобили из стран Евросоюза в Россию и Беларусь
19:49
Обновлено
Россияне разбили паромный пункт пропуска на границе с Румынией: на момент атаки там был автобус с детьми
19:41
Апелляция ВАКС оставила судью Князева под стражей, но уменьшила залог
19:37
Родственники погибших на Майдане требовали, чтобы Зеленский дал разрешение на создание военного кладбища
19:02
Силы обороны нанесли 12 ударов по точкам сосредоточения войск и техники противника, - Генштаб
18:53
Вместо Paint или игры в Сапера дети будут изучать ИИ и программирование: Минцифры запускает новый проект в Дии
18:52
Эксклюзив
В ГПСУ разъяснили, какой вид ответственности будет ждать военнообязанных, незаконно выехавших за границу
18:52
Основатель банды "Восток" террорист Ходаковский утверждает, что попал под обстрел HIMARS
18:44
Пережить еще одну зиму войны: Норвегия передала Украине пакет помощи более чем на $90 млн
18:43
Вышеградская группа призвала Украину отозвать жалобу в ВТО по поводу ограничения на импорт украинского зерна
18:26
Зеленский встретился с президентом Нацсовета Австрии: обсудили Формулу мира и участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины
18:25
Правительство приняло программу "Единство в разнообразии": Шмыгаль заявил, что это последний шаг для дальнейшей интеграции в ЕС
18:22
Новости компаний
С 1 октября вводится ответственность за торговлю без кассовых аппаратов: как "СМАРТ КАССА" облегчает жизнь бизнесу
18:14
Эксклюзив
В райсовете сообщили, что россияне пытаются размещать ПВО за пределами Бердянска, чтобы местные не помогали корректировать ВСУ
18:07
Шойгу заявил, что цели "спецоперации" можно реализовать до 2025 года
17:56
Египет ведет переговоры о покупке миллиона тонн пшеницы у РФ, - Bloomberg
17:53
"Золотая Юла 2023": стали известны еще 8 победителей, среди них поэт Издрык
17:42
В Мариуполе неизвестные ударили российского политика ломом по голове
17:40
Эксклюзив
Экс-нардеп считает переход АЭС на американское ядерное топливо фактором, который поможет нам пройти зиму
17:39
Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно
17:37
Обновлено
Оборонный комитет парламента Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
17:25
УЕФА допустил к соревнованиям юниорские сборные России: без гимна, флага и формы
17:24
"Украина – страна супергероев": НБУ выпустил памятную монету с благодарностью энергетикам
17:18
В полку Калиновского предложили создать белорусский батальон в составе Литовско-польско-украинской бригады
17:07
Эксклюзив
ВСУ: на юге враг подтягивает резервы, потому что боится прорыва
17:05
Жители оккупированного Крыма призывают к скорейшему приходу ВСУ
16:59
Николай Княжицкий
Решение зернового кризиса пытаются найти в Вильнюсе, - член делегации Николай Княжицкий
16:58
Суд отклонил апелляцию Богуслаева и оставил его под стражей
16:55
Уничтожен россиянами: в Херсоне восстановили памятный знак в честь погибших в Иловайске бойцов
16:53
Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции: пока ответила только Румыния
16:47
"Сливала" позиции ВСУ во время боев за Бахмут: агент ФСБ получила 15 лет тюрьмы
16:45
Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: ранены три человека
16:45
Обязательные предметы и отсутствие ГИА: стал известен порядок сдачи НМТ-2024
16:32
Украинская лента "Почему я жив" стала лауреатом премии кинофестиваля в Нигерии в трех номинациях
16:29
"Мать не реагировала": задержан житель Днепропетровщины, который насиловал своих троих детей
16:26
Эксклюзив
Из-за больших потерь россияне увеличивают количество госпиталей на ВОТ, - экс-заммэра Херсона
16:17
В партии Шольца заявили, что Украина вряд ли присоединится к ЕС до 2029 года: названа причина
16:15
Эксклюзив
Враг пытается закрывать дыры: в Третьей штурмовой бригаде рассказали о резервах РФ в районе Бахмута
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV