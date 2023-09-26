Суд избрал меру пресечения главе правления Полтавского ГОКа: залог один из крупнейших в истории Украины

Об этом сообщает журналист "Эспрессо" Дмитрий Дидор.

Представители прокуратуры просили о содержании под стражей с альтернативой в рекордные 157 миллиардов гривен залога. По решению суда руководителю предприятия была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой в виде внесения залога в размере 999 млн гривен.

По мнению государственного обвинения, с 2015 по 2021 год на предприятии было незаконно добыто более 20 млн куб полезных ископаемых. В частности, речь идет о скальном раскрытии, пустых породах и нефракционном отсеве (щебень из отходов сухой магнитной сепарации).

Адвокаты обвиняемой стороны подчеркнули, что глава правления предприятия не предпринимал никаких незаконных действий по добыче полезных ископаемых: имела место обычная производственная деятельность предприятия с многолетней историей - добыча железной руды, ее переработка, обогащение и производство окатков в соответствии с имеющимся специальным разрешением. Никаких других полезных ископаемых, отличных от железной руды, комбинат не добывал.

Выступая на суде, глава правления отметил, что предприятие не осуществляло продажу скального вскрытия и пустых пород, а хранило его на специализированных отвалах, как этого требует законодательство. Все рентные платежи в бюджеты Украины были уплачены в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Адвокаты предоставили выводы экспертов Национального научного центра "Институт судебных экспертиз", что нефракционный отсев, как результат переработки добываемых железистых кварцитов в процессе сухой магнитной сепарации, не является полезным ископаемым.

В то же время Национальная полиция Украины предполагает, что щебенечная продукция является полезным ископаемым, и в результате ее реализации предприятием которой государству якобы был нанесен ущерб на 157 миллиардов гривен.

Суд отклонил ходатайство нескольких народных депутатов Украины и военнослужащих взять председателя правления на поруки. Также в течение заседания суд не захотел слушать свидетелей.

Прокуроры отказались от комментариев по итогам заседания.

В пресс-службе Полтавского ГОКа заявили, что начиная с 1976 и вплоть до 2021 по поводу использования нефракционного отсева на предприятие не поступало никаких замечаний или претензий, ни от контролирующих органов, ни от правоохранительных. В частности, нефракционный отсев из Полтавского ГОКа использовали для преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Они сослались на перечень полезных ископаемых общегосударственного и местного значения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины № 827 от 12.12.1994, согласно которому отходы сухой магнитной сепарации, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов соответственно, к ним не относятся.

"Учитывая, что убытки государства могут быть в виде налогов, то по логике Нацпола, которое насчитало более 157 млрд убытков, предприятие должно реализовывать щебень более чем за 29 тыс. грн за тонну, в то время как рыночная стоимость щебня составляет 280 грн за тонну", - подчеркнули в пресс-службе Полтавского ГОКа.

По мнению пресс-службы, продажа нефракционного отсева не запрещена, а добыча охватывается действующим разрешением на железистые кварциты. С продажи нефракционного отсева отдельно уплачивалась рента, НДС, налог на прибыль и т.д.

Эти факты доказывают абсурдность обвинений со стороны правоохранительных органов. Полтавский ГОК считает, что это и другие дела против предприятия, которые были инициированы в течение последнего года, является лишь очередной попыткой дестабилизировать работу нашего предприятия, которое является крупным работодателем, социально ответственной компанией, которая является неотъемлемой частью стабильной жизни Полтавщины и стратегическим для Украины предприятием”, - заявили на предприятии.