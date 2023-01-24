Решение было принято на заседании ВАКС 24 января, передает пресс-служба суда.

"Во вторник, 24 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику в деле о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад меру пресечения в размере содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн", – говорится в сообщении.

НАБУ задержало Лозинского при получении $400 тыс. неправомерной выгоды, полученных им за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. В ведомстве объясняли, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, сложившейся вследствие повреждения объектов критической инфраструктуры российскими ракетными ударами

"Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого — вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной на почти 280 млн грн стоимости с предопределенными субъектами предпринимательской деятельности. Те, как выяснило следствие, должны были за это передать госслужащим вышеуказанную сумму как "вознаграждение", - сообщали в НАБУ.

Ранее ВАКС арестовал организатора по делу о взятке Лозинскому с правом внесения залога 100 млн грн.

Кабмин 22 января уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

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