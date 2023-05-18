Суд избрал меру пресечения для адвоката Горецкого в деле экс-председателя Верховного Суда Князева
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого, которого считают соучастником дела Князева
Об этом сообщает Суспильное.
Прокурор Игорь Щур ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 100 113 тысяч гривен. Кроме того, при внесении залога предлагал наложить обязательство являться на суд и изъять загранпаспорта, поскольку подозреваемый может скрыться.
По словам прокурора, Князев распределил обязательства между участниками группы, неправомерно получавшей средства. Особую роль в ней якобы играл именно Олег Горецкий.
"Он должен был подыскивать дела людей, которые согласны были предоставить неправомерную выгоду наперед определенного судебного решения. Удерживать и скрывать в течение определенного членами этой группы срока неправомерной выгоды в тайном месте для уменьшения рисков разоблачения правоохранительными органами", — отметил Щур.
Сам подозреваемый свою вину не признал. Он попросил выбрать ему ночной арест или залог не более миллиона гривен, поскольку залог 100 113 тысяч якобы несоразмерен с его доходами.
"О рисках выезда. Я не выезжал из Украины с начала полномасштабной войны. Это моя принципиальная позиция. С Князевым мы никогда не виделись с глазу на глаз. А что касается агента Горбурова, то он вошел в мое доверие в течение нескольких лет", — добавил Горецкий.
Кроме того, адвокаты назвали ходатайство необоснованным, якобы наполненным неточностями.
"То есть мы не говорим, что нет следов преступления, но инкриминируют их неправильно", - добавил адвокат Александр Смитюк.
В ходе заседания также просматривали видеодоказательства. Отдельная часть заседания была закрыта в связи с исследованием судом конфиденциальной информации.
Будут ли обжаловать стороны решения суда — прокурор и адвокаты говорить отказались.
- Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. По делу о коррупции в Верховном Суде Украины задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек.
- 16 мая Верховный Суд Украины выразил недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.
- Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
- 18 мая Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-председателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом.
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