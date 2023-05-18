Об этом сообщает Суспильное.

Прокурор Игорь Щур ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 100 113 тысяч гривен. Кроме того, при внесении залога предлагал наложить обязательство являться на суд и изъять загранпаспорта, поскольку подозреваемый может скрыться.

По словам прокурора, Князев распределил обязательства между участниками группы, неправомерно получавшей средства. Особую роль в ней якобы играл именно Олег Горецкий.

"Он должен был подыскивать дела людей, которые согласны были предоставить неправомерную выгоду наперед определенного судебного решения. Удерживать и скрывать в течение определенного членами этой группы срока неправомерной выгоды в тайном месте для уменьшения рисков разоблачения правоохранительными органами", — отметил Щур.

Сам подозреваемый свою вину не признал. Он попросил выбрать ему ночной арест или залог не более миллиона гривен, поскольку залог 100 113 тысяч якобы несоразмерен с его доходами.

"О рисках выезда. Я не выезжал из Украины с начала полномасштабной войны. Это моя принципиальная позиция. С Князевым мы никогда не виделись с глазу на глаз. А что касается агента Горбурова, то он вошел в мое доверие в течение нескольких лет", — добавил Горецкий.

Кроме того, адвокаты назвали ходатайство необоснованным, якобы наполненным неточностями.

"То есть мы не говорим, что нет следов преступления, но инкриминируют их неправильно", - добавил адвокат Александр Смитюк.

В ходе заседания также просматривали видеодоказательства. Отдельная часть заседания была закрыта в связи с исследованием судом конфиденциальной информации.

Будут ли обжаловать стороны решения суда — прокурор и адвокаты говорить отказались.