Суд Италии освободил из-под стражи украинского режиссера Лавренчука, - Денисова
Итальянский суд освободил украинского режиссера Евгения Лавренчука и признал сфабрикованными обвинения против него со стороны РФ
Об этом заявила обсудительница Людмила Денисова.
"Гражданин Украины Евгений Лавренчук незаконно, задержанный в Неаполе в декабре 2021 года по запросу путинской России об его экстрадиции, освобожден!" – сообщила она.
Суд Неаполя вынес окончательное решение по освобождению украинца и признал обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими.
Решение стало результатом инициированного омбудсманом обращения Нацполиции в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в его информационной системе.
"По результатам этого обращения сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены из-за их несоответствия положению статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. В свою очередь суд Неаполя поставил точку в этом процессе и уволил Евгения Лавринчука", - отметила Людмила Денисова.
Омбудсман поблагодарила министра юстиции Италии Марти Катари, главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко, консульскую службу Украины в Италии, что благодаря общим Евгения Лавренчука удалось освободить.
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