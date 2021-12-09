Суд Италии оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву
Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского корреспондента Андреа Рокелли в зоне боевых действий на востоке Украины
Об этом сообщил сам нацгвардеец в Instagram.
"Сегодня поставлена точка! Мы выиграли в Кассационном решении!!!! Все иски были отвергнуты. Искренне благодарю всех причастных!!!! Это наша общая победа. Правда всегда побеждает!!!" – написал Марков.
На решение суда отреагировала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Великолепное известие накануне Международного дня защиты прав человека! Верховный кассационный суд Италии, несмотря на давление, оставил в силе оправдательный приговор Нацгвардейцу Виталию Маркову! Все иски - отвергнуты! победу и верховенство права! Слава Украине", - написала Денисова.
О полном оправдании Маркива также написал в Facebook активист украинского общества в Италии Олесь Городецкий.
"В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура!",- написал Городецкий.
- Напомним, итальянский суд первой инстанции приговорил Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелли.
- 3 ноября 2020 года в апелляционном суде присяжных Милана состоялось решающее заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркиву. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинца.
- 24 мая 2021 года освобожденный из заключения нацгвардеец Маркив вернулся в службу.
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