Суд Италии оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

Об этом сообщил сам нацгвардеец в Instagram.



"Сегодня поставлена точка! Мы выиграли в Кассационном решении!!!! Все иски были отвергнуты. Искренне благодарю всех причастных!!!! Это наша общая победа. Правда всегда побеждает!!!" – написал Марков.

На решение суда отреагировала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"Великолепное известие накануне Международного дня защиты прав человека! Верховный кассационный суд Италии, несмотря на давление, оставил в силе оправдательный приговор Нацгвардейцу Виталию Маркову! Все иски - отвергнуты! победу и верховенство права! Слава Украине", - написала Денисова.

Напомним, итальянский суд первой инстанции приговорил Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелли.

3 ноября 2020 года в апелляционном суде присяжных Милана состоялось решающее заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркиву. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинца.

24 мая 2021 года освобожденный из заключения нацгвардеец Маркив вернулся в службу.

О полном оправдании Маркива также написал в Facebook активист украинского общества в Италии Олесь Городецкий."В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура!",- написал Городецкий.