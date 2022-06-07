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Суд Фиджи требует от американцев, чтобы они забрали арестованную яхту российского олигарха Керимова

7 июня, 2022 вторник
12:14
Мир суперяхта "Amadea"

Суд на Фиджи во вторник, 7 июня, потребовал от США забрать российскую суперяхту Amadea, арестованную на основании американского ордера, указав, что ее содержание под арестом на время юридического разбирательства обходится казне островного государства слишком дорого

Об этом сообщает Deutsche Welle.

106-метровая яхта стоимостью 300 млн долларов, по всей вероятности принадлежащая российскому олигарху и сенатору Сулейману Керимову, прибыла на Фиджи 13 апреля после 18-дневного перехода из Мексики. Власть Фиджи арестовала ее в рамках охоты, которую США начали на имущество российских олигархов из-за российской агрессии в Украине.

"Федеральное бюро расследований США заявляло, что расходы на содержание судна после ареста (25-30 млн долларов в год) будут оплачивать Соединенные Штаты. Однако пока длится судебное разбирательство, финансовое бремя легло на плечи небольшого островного государства.

Судебная волокита связана с тем, что официальным владельцем является Эдуард Худайнатов – бывший руководитель российского энергетического гиганта "Роснефть". В то же время в ФБР убеждают, что Худайнатова, который не находится под санкциями, используют для прикрытия настоящего владельца. Он, к слову, также является официальным владельцем яхты Scheherazade, стоимостью 700 млн, арестованной в Италии. В то время как настоящим владельцем Scheherazade СМИ и команда оппозиционера Навального называли Владимира Путина.
  • Напомним, 14 апреля яхта Сулеймана Керимова была арестована в порту Фиджи.
  • 3 мая Высший суд Фиджи удовлетворил ходатайство о конфискации суперяхты Amadea.
  • 7 мая финансовая гвардия Италии арестовала яхту Scheherazade, которую связывают с Путиным
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