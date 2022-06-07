Суд Фиджи требует от американцев, чтобы они забрали арестованную яхту российского олигарха Керимова

Об этом сообщает Deutsche Welle.

106-метровая яхта стоимостью 300 млн долларов, по всей вероятности принадлежащая российскому олигарху и сенатору Сулейману Керимову, прибыла на Фиджи 13 апреля после 18-дневного перехода из Мексики. Власть Фиджи арестовала ее в рамках охоты, которую США начали на имущество российских олигархов из-за российской агрессии в Украине.

"Федеральное бюро расследований США заявляло, что расходы на содержание судна после ареста (25-30 млн долларов в год) будут оплачивать Соединенные Штаты. Однако пока длится судебное разбирательство, финансовое бремя легло на плечи небольшого островного государства.

Напомним, 14 апреля яхта Сулеймана Керимова была арестована в порту Фиджи.

3 мая Высший суд Фиджи удовлетворил ходатайство о конфискации суперяхты Amadea.

7 мая финансовая гвардия Италии арестовала яхту Scheherazade, которую связывают с Путиным

Судебная волокита связана с тем, что официальным владельцем является Эдуард Худайнатов – бывший руководитель российского энергетического гиганта "Роснефть". В то же время в ФБР убеждают, что Худайнатова, который не находится под санкциями, используют для прикрытия настоящего владельца. Он, к слову, также является официальным владельцем яхты Scheherazade, стоимостью 700 млн, арестованной в Италии. В то время как настоящим владельцем Scheherazade СМИ и команда оппозиционера Навального называли Владимира Путина.