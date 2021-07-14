Суд ЕС требует от Польши выполнить предписание Еврокомиссии по судебной реформе: та отказывается

Об этом сообщает RMF24.

Вице-президент Суда ЕС Розарио Сильва де Лапуерта постановила, что Польша должна выполнить все требования Еврокомиссии до принятия окончательного решения по делу, и приведенные ЕК аргументы полностью обосновывают применение таких мер.

В частности, речь идет о приостановлении мероприятий Дисциплинарной палаты против судей.

"В принятом сегодня решении вице-президент суда учел все просьбы Еврокомиссии до принятия финального решения ... Польша должна немедленно приостановить применение национального законодательства, касающегося в частности полномочий Дисциплинарной комиссии Верховного суда", - отметили в суде ЕС.

Буквально через час Верховный суд Польши вынес решение, что временные меры, которые согласовал Суд ЕС, противоречат Конституции Польши, поэтому страна может не выполнять это решение.

Напомним, 31 марта Европейская комиссия решила обратиться в Суд Европейского Союза в деле против Польши относительно закона о судоустройстве с требованием о временных мерах до вынесения окончательного решения по делу

В Брюсселе считают, что Польша нарушила законодательство ЕС, позволив Дисциплинарной палате, независимость и беспристрастность которой не гарантирована, принимать решения, которые непосредственно влияют на судей и их работу.