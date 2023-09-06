Суд ЕС согласовал отмену санкций против российского бизнесмена Шульгина

Об этом сообщает "Радио. Свобода".

Шульгин был включен в санкционные списки за агрессию РФ против Украины как владелец российской Ozon Group. Эта компания является ведущей в России платформой в сфере электронной коммерции, приносящей значительные доходы российскому правительству.

Отмечается, что бизнесмен покинул пост гендиректора и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года, после введения санкций Европейского Союза и Австралии.

Издание отмечает, что Шульгин не оспаривал санкции, но потребовал исключить себя из будущих санкционных списков. Суд ЕС согласовал этот иск из-за "слабости аргументов против бизнесмена". С сентября этого года Шульгина в санкционных списках уже не будет.