Суд ЕС согласовал отмену санкций против российского бизнесмена Шульгина
Суд Европейского союза 6 сентября удовлетворил иск российского бизнесмена Александра Шульгина об изъятии его из будущих санкционных списков
Об этом сообщает "Радио. Свобода".
Шульгин был включен в санкционные списки за агрессию РФ против Украины как владелец российской Ozon Group. Эта компания является ведущей в России платформой в сфере электронной коммерции, приносящей значительные доходы российскому правительству.
Отмечается, что бизнесмен покинул пост гендиректора и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года, после введения санкций Европейского Союза и Австралии.
Издание отмечает, что Шульгин не оспаривал санкции, но потребовал исключить себя из будущих санкционных списков. Суд ЕС согласовал этот иск из-за "слабости аргументов против бизнесмена". С сентября этого года Шульгина в санкционных списках уже не будет.
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