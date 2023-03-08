Суд ЕС снял европейские санкции с матери Евгения Пригожина

Об этом говорится в документе Суда общей юрисдикции ЕС.

"Даже если последний несет ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, связь между госпожой Пригожиной и ее сыном, установленная на момент принятия обжалуемых актов, основывается исключительно на их родственных отношениях и поэтому недостаточна для оправдания ее включения в обжалуемые списки в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией в марте 2014 года и дестабилизирующие действия России на востоке Украины", - подтвердили в пресс-релизе.

Отмечается, что Совет ЕС ввел санкции против Виолетты Пригожиной согласно данным, по которым она владеет ООО Concord Management and Consulting, входящим в группу "Конкорд", которую основал и которой владел до 2019 года ее сын. В частности, она является владелицей других предприятий, которые связаны с Пригожиным. Поэтому, по мнению Совета, таким образом она поддерживает действия и политику, подрывающие целостность, суверенитет и независимость Украины.

В этом контексте Виолетта Пригожина обратилась в Генеральный суд с просьбой отменить оспаривающие акты в части, относящиеся именно к ней.

"В своем сегодняшнем решении Генеральный суд удовлетворил ее ходатайство. Из материалов дела усматривается, что госпожа Пригожина больше не является владелицей Concord Management and Consulting с 2017 года, хотя она владела акциями этого предприятия. Кроме того, Совет не смог доказать, что она

владела другими предприятиями, связанными с ее сыном, на дату принятия обжалуемых актов.

Следовательно, связь, которая составляла бы ассоциацию между двумя лицами, установленная на момент принятия обжалуемых актов и на которую ссылался Совет, основывается исключительно на их родстве, что, учитывая критерии, примененные Советом по этому делу, изложение мотивов, на которых основываются обжалованные акты, и практику Суда ЕС, недостаточно для обоснования ее включения в санкционные списки", - говорится в материалах.