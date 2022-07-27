Суд ЕС подтвердил запрет российских пропагандистов RT France за систематическую ложь в отношении Украины

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

27 июля Суд ЕС общей юрисдикции подтвердил запрет на вещание русского пропагандистского вещателя RT France, который на него наложили в марте за систематическую дезинформацию по Украине.

Иными словами, Большая палата Суда общей юрисдикции отклонила запрос RT France об отмене актов Совета ЕС, принятых после полномасштабного вторжения России в Украину. Речь идет о решении Совета ЕС временно запретить трансляцию на контент этому вещателю. Запрет телерадиовещания определенных СМИ (в частности, RT France) - из-за их пропагандистской кампании по оправданию и поддержке российской агрессии против Украины. RT France подал иск об аннулировании постановления Совета в Суд ЕС общей юрисдикции. Но Суд оставил решение Совета ЕС в силе.

Как пишет Reuters, в кремле решение суда ЕС назвали "крайне негативным" и пообещали, что к работающим в России западным СМИ Москва предпримет аналогичные меры. Издание также цитирует спикера кремля Дмитрия Пескова, который в разговоре с журналистами сказал, что хотя Russia Today и не может работать в Европе, но он очень надеется, что лазейки для возобновления вещания компания обязательно найдет.

14 июля сербская телерадиокомпания N1 сообщила, что Russia Today планирует открыть представительство в Сербии, тогда как в ЕС вещание пропагандистов запретили еще в марте.

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