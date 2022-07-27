Суд ЕС подтвердил запрет российских пропагандистов RT France за систематическую ложь в отношении Украины
Суд ЕС не аннулировал запрет на вещание российских пропагандистских каналов, которые оправдывали и поддерживали российскую агрессию против Украины
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.
27 июля Суд ЕС общей юрисдикции подтвердил запрет на вещание русского пропагандистского вещателя RT France, который на него наложили в марте за систематическую дезинформацию по Украине.
Иными словами, Большая палата Суда общей юрисдикции отклонила запрос RT France об отмене актов Совета ЕС, принятых после полномасштабного вторжения России в Украину. Речь идет о решении Совета ЕС временно запретить трансляцию на контент этому вещателю. Запрет телерадиовещания определенных СМИ (в частности, RT France) - из-за их пропагандистской кампании по оправданию и поддержке российской агрессии против Украины. RT France подал иск об аннулировании постановления Совета в Суд ЕС общей юрисдикции. Но Суд оставил решение Совета ЕС в силе.
Как пишет Reuters, в кремле решение суда ЕС назвали "крайне негативным" и пообещали, что к работающим в России западным СМИ Москва предпримет аналогичные меры. Издание также цитирует спикера кремля Дмитрия Пескова, который в разговоре с журналистами сказал, что хотя Russia Today и не может работать в Европе, но он очень надеется, что лазейки для возобновления вещания компания обязательно найдет.
- 14 июля сербская телерадиокомпания N1 сообщила, что Russia Today планирует открыть представительство в Сербии, тогда как в ЕС вещание пропагандистов запретили еще в марте.
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