Суд ЕС поддержал требование Польши и ограничил работу газопровода-продолжения "Северного потока" в Германии
Европейский суд постановил, что Газпром не может транспортировать более 50% объема возможного объема газа через трубопровод Opal
Об этом рассказывает Радио Свобода.
Суд Евросоюза отклонил апелляцию ФРГ и поддержал польское требование ограничить на 50% мощность газопровода Opal - продолжения "Северного потока" по Германии до чешской границы.
Суд на основании принципа энергетической солидарности решил, что судебное решение от сентября 2019 года по иску Варшавы было обоснованным.
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У "Северного потока" два сухопутных продолжения по Германии - Nel в Нидерланды и Opal в Чехию. Opal подчиняется третьему энергопакету ЕС, согласно которому российский Газпром может претендовать только на половину мощности газопровода.
В 2016 году Еврокомиссия разрешила Газпрому участвовать в аукционах еще на 30% мощности. Решение обжаловала Польша. В 2019 году иск был удовлетворен. Германия подала апелляцию.
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