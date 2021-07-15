Суд ЕС поддержал требование Польши и ограничил работу газопровода-продолжения "Северного потока" в Германии

Об этом рассказывает Радио Свобода.

Суд Евросоюза отклонил апелляцию ФРГ и поддержал польское требование ограничить на 50% мощность газопровода Opal - продолжения "Северного потока" по Германии до чешской границы.

Суд на основании принципа энергетической солидарности решил, что судебное решение от сентября 2019 года по иску Варшавы было обоснованным.



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У "Северного потока" два сухопутных продолжения по Германии - Nel в Нидерланды и Opal в Чехию. Opal подчиняется третьему энергопакету ЕС, согласно которому российский Газпром может претендовать только на половину мощности газопровода.

В 2016 году Еврокомиссия разрешила Газпрому участвовать в аукционах еще на 30% мощности. Решение обжаловала Польша. В 2019 году иск был удовлетворен. Германия подала апелляцию.