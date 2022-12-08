Суд ЕС обязал Google удалять неточные данные из поисковика
Европейский суд обязал компанию Google удалять данные из поисковика, если пользователи сети смогут доказать, что они не являются точными
Об этом сообщает Reuters .
Такое обязательство суд Европейского Союза выдвинул перед Google после судебного дела в отношении двух руководителей группы инвестиционных компаний. Они просили Google удалить из поисковой системы информацию, связывающую их имена со статьями, критикующими инвестиционную модель группы, а также их миниатюрные фотографии. Однако запрос был отклонен.
Впоследствии суд Германии обратился в Европейский суд по поводу баланса между правом быть забытым и правом на свободу слова. В результате Google обязали удалять неточные данные из поисковика.
"Оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, обнаруженную в контенте, на который ссылается, если лицо, требующее отмены этих ссылок, докажет, что такая информация является явно неточной", - заявили в суде Европейского Союза.
Отмечают, что доказательства неточности информации необязательно получать через суд. Так пользователи должны будут предоставлять только доказательства, которые от них будут требовать обоснованно.
Впоследствии Google сообщили, что ссылки, о которых говорили руководители группы инвестиционных компаний, и миниатюры фотографий больше не доступны в сети.
"С 2014 года мы упорно работали над реализацией права на забвение в Европе и достижения разумного баланса между правами людей на доступ к информации и конфиденциальностью", - подчеркнул представитель компании.
- 7 декабря стало известно, что в топе поисковых запросов, интересовавших людей по всему миру в 2022 году, оказалась Украина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.51
Покупка 39.51Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.79
- Актуальное
- Важное