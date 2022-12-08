Суд ЕС обязал Google удалять неточные данные из поисковика

Об этом сообщает Reuters .

Такое обязательство суд Европейского Союза выдвинул перед Google после судебного дела в отношении двух руководителей группы инвестиционных компаний. Они просили Google удалить из поисковой системы информацию, связывающую их имена со статьями, критикующими инвестиционную модель группы, а также их миниатюрные фотографии. Однако запрос был отклонен.

Впоследствии суд Германии обратился в Европейский суд по поводу баланса между правом быть забытым и правом на свободу слова. В результате Google обязали удалять неточные данные из поисковика.

"Оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, обнаруженную в контенте, на который ссылается, если лицо, требующее отмены этих ссылок, докажет, что такая информация является явно неточной", - заявили в суде Европейского Союза.

Отмечают, что доказательства неточности информации необязательно получать через суд. Так пользователи должны будут предоставлять только доказательства, которые от них будут требовать обоснованно.

Впоследствии Google сообщили, что ссылки, о которых говорили руководители группы инвестиционных компаний, и миниатюры фотографий больше не доступны в сети.

"С 2014 года мы упорно работали над реализацией права на забвение в Европе и достижения разумного баланса между правами людей на доступ к информации и конфиденциальностью", - подчеркнул представитель компании.

7 декабря стало известно, что в топе поисковых запросов, интересовавших людей по всему миру в 2022 году, оказалась Украина.