Об этом сообщило издание CNBC .

Верховный суд ЕС подтвердил антимонопольный штраф против Google. Ранее его сумма составляла 4,34 млрд. долларов. В настоящее время суд уменьшил ее до 4,125 млрд. Google еще может оспорить это решение.

Отмечают, что конфликт возник между Google и Еврокомиссией. Он касается использования операционной системы Android для подавления конкуренции.

Суд постановил, что решение "в значительной степени подтверждает решение Европейской комиссии о том, что Google наложил незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильных сетей, чтобы укрепить доминирующее положение поисковой системы".

После вынесения решения Google выразила свое недовольство. По словам компании, "Android создал больше возможностей для каждого, а не меньше, и поддерживает тысячи успешных компаний в Европе и по всему миру". Поэтому, по мнению Google, суд должен был полностью отменить свое решение.

Конфликт возник еще в 2018 году. Тогда суд наложил на компанию первоначальный штраф. Он стал самым большим за всю историю Google. Такое решение в 2018-м объяснили тем, что около 80% европейцев пользуются операционной системой Android и Google предоставила несправедливое преимущество определенным своим программам. Речь идет о Chrome и Search, а также о ряде других приложений, которые компания заставляет производителей смартфонов предварительно устанавливать вместе с Google Play.

Ранее Google не одобрил Android-приложение соцсети Трампа Truth Social для распространения в Play Store.