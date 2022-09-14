Суд ЕС наложил на Google штраф в размере более 4 млрд долларов
Верховный суд ЕС наложил на Google штраф в размере 4,125 млрд долларов
Об этом сообщило издание CNBC .
Верховный суд ЕС подтвердил антимонопольный штраф против Google. Ранее его сумма составляла 4,34 млрд. долларов. В настоящее время суд уменьшил ее до 4,125 млрд. Google еще может оспорить это решение.
Отмечают, что конфликт возник между Google и Еврокомиссией. Он касается использования операционной системы Android для подавления конкуренции.
Суд постановил, что решение "в значительной степени подтверждает решение Европейской комиссии о том, что Google наложил незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильных сетей, чтобы укрепить доминирующее положение поисковой системы".
После вынесения решения Google выразила свое недовольство. По словам компании, "Android создал больше возможностей для каждого, а не меньше, и поддерживает тысячи успешных компаний в Европе и по всему миру". Поэтому, по мнению Google, суд должен был полностью отменить свое решение.
Конфликт возник еще в 2018 году. Тогда суд наложил на компанию первоначальный штраф. Он стал самым большим за всю историю Google. Такое решение в 2018-м объяснили тем, что около 80% европейцев пользуются операционной системой Android и Google предоставила несправедливое преимущество определенным своим программам. Речь идет о Chrome и Search, а также о ряде других приложений, которые компания заставляет производителей смартфонов предварительно устанавливать вместе с Google Play.
- Ранее Google не одобрил Android-приложение соцсети Трампа Truth Social для распространения в Play Store.
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