Решение Европарламента, вес которого сложно оценить. Преступления России и белорусского режима против Украины будет судить отдельный международный трибунал!

Мир фактически признал, что действия Путина и российской армии соразмерны преступлениям гитлеровской Германии.

Мир фактически признал, что действия Путина и российской армии соразмерны преступлениям гитлеровской Германии

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Это дает шанс, что наказание понесет не только верхушка в кремле. Но и все эти майоры и сержанты, пускающие ракеты по украинским городам и убивающие украинских детей.

Без наказания виновных это не кончится никогда. Наказание должно быть скорым и публичным.

Иначе третьей мировой миру не избежать.

Но украинский Моссад это с повестки дня не снимает. С частью поквитаться должны мы сами…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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