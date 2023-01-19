Суд для России. Украинский Моссад это с повестки дня не снимает
Мир фактически признал, что действия Путина и российской армии соразмерны преступлениям гитлеровской Германии
Решение Европарламента, вес которого сложно оценить. Преступления России и белорусского режима против Украины будет судить отдельный международный трибунал!
Мир фактически признал, что действия Путина и российской армии соразмерны преступлениям гитлеровской Германии.
Мир фактически признал, что действия Путина и российской армии соразмерны преступлениям гитлеровской Германии
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Это дает шанс, что наказание понесет не только верхушка в кремле. Но и все эти майоры и сержанты, пускающие ракеты по украинским городам и убивающие украинских детей.
Без наказания виновных это не кончится никогда. Наказание должно быть скорым и публичным.
Иначе третьей мировой миру не избежать.
Но украинский Моссад это с повестки дня не снимает. С частью поквитаться должны мы сами…
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.
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