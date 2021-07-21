Суд дал условный срок двум херсонцам, которые подожгли синагогу в день рождения Гитлера

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.



Мужчин приговорили 4 годам тюрьмы с испытательным сроком на год. Их признали виновными по статье 178 (повреждение религиозных сооружений или культовых домов) и 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



Инцидент произошел в апреле 2020 года.



Ночью злоумышленники бросили два "коктейля Молотова" в здание, после чего скрылись.



Во время задержания было сообщено, что злоумышленники поддерживают нацистскую идеологию, а поджечь синагогу решили в день рождения Адольфа Гитлера

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