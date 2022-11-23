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Суд дал разрешение на заочное следствие по нардепу Медведчуку, переданному РФ

23 ноября, 2022 среда
13:59
Криминал

В Украине начали специальное судебное производство и досудебное расследование в отношении народного депутата Виктора Медведчука, переданного России

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ, переданного представителям государства-агрессора как военнопленного в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что по ходатайству прокуроров Офиса, коллегией судей Лычаковского райсуда Львова начато специальное судебное производство в отношении нардепа Украины Виктора Медведчука, обвиняемого в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории. В частности, по меньшей мере, по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438.

Специальное производство осуществляют при отсутствии обвиняемого – in absentia. Судебное рассмотрение обвинительного акта будут проводить на закрытом заседании во избежание разглашения охраняемой законом тайны.

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"В другом уголовном производстве, так называемом "угольном деле", по подозрению народного депутата в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации, по ходатайству прокуроров судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования", – разъяснили в ведомстве.

Сейчас на имущество Медведчука и связанных с ним лиц – наложили арест.

  • 2 июня ДБР завершило расследование в отношении госизмены Медведчука, а дело передали в суд.
  • 18 марта Лычаковский суд разрешил арестовать Медведчука.
  • 12 апреля Служба безопасности Украины поймала Виктора Медведчука – лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.
  • 2 августа львовский суд оставил по-прежнему постановление об аресте имущества Виктора Медведчука.
  • 4 августа Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей Виктора Медведчука без определения размера залога.
  • 29 августа в Стрыйском районе Львовщины арестовали три земельных участка стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука.
  • 15 сентября Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Виктора Медведчука на 60 дней.
  • 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Также из плена вызволили 10 иностранцев. Их обменяли на 55 российских военных и кума Путина, Виктора Медведчука.
  • Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут увольнения украинских защитников.
  • ФСБ предупреждала Владимира Путина, что в России негативно отреагируют на обмен украинских пленников на Виктора Медведчука.

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Россия
Верховная Рада
Виктор Медведчук
война с Россией
государственная измена
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