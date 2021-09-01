Суд дал 8 лет коллаборационисту, который собирал данные о ВСУ для оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы

Суд признал его виновным в участии в террористической организации и незаконном обращении с боеприпасами.



Задокументировано, что злоумышленник в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав НЗФ - «народного ополчения Донбасса".

По данным следствия, он охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел разведывательные действия по сбору данных о позиции подразделений украинских войск в зоне проведения АТО / ООС.



За это коллаборационист регулярно получал деньги от оккупантов.

Получив ранение, он переехал в Россию, рассчитывая получить российское гражданство.



Но там получил срок за незаконные сделки с наркотиками, впоследствии вернулся в Украину.

В ходе обыска было обнаружено и изъято:

боевые гранаты с запалами;

установлено местонахождение тайника с боевыми средствами поражения.

По приговору суда он приговорен к восьми годам лишения свободы

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