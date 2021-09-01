Суд дал 8 лет коллаборационисту, который собирал данные о ВСУ для оккупантов
Вступил в законную силу приговор Харьковского райсуда в отношении гражданина Украины, которого задержала Служба безопасности в марте
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы
Суд признал его виновным в участии в террористической организации и незаконном обращении с боеприпасами.
Задокументировано, что злоумышленник в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав НЗФ - «народного ополчения Донбасса".
По данным следствия, он охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел разведывательные действия по сбору данных о позиции подразделений украинских войск в зоне проведения АТО / ООС.
За это коллаборационист регулярно получал деньги от оккупантов.
Получив ранение, он переехал в Россию, рассчитывая получить российское гражданство.
Но там получил срок за незаконные сделки с наркотиками, впоследствии вернулся в Украину.
В ходе обыска было обнаружено и изъято:
- боевые гранаты с запалами;
- установлено местонахождение тайника с боевыми средствами поражения.
По приговору суда он приговорен к восьми годам лишения свободы
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