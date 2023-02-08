Суд дал 15 лет тюрьмы киевлянину, сдававшему россиянам позиции ВСУ
Суд признал виновным в госизмене 58-летнего жителя Киева, который сдавал врагу позиции ВСУ. Мужчина получил 15 лет заключения с конфискацией имущества
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину создал телеграмм-канал, в котором распространял текстовые сообщения и статьи антиукраинского характера. Используя указанный телеграмм-канал, киевлянин передавал представителю Вооруженных сил Российской Федерации информацию о расположении военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины на территории города Киева", - говорится в сообщении.
С помощью этих подсказок враг неоднократно производил обстрелы указанных подразделений, в результате чего два человека погибли и четыре получили ранения, указали в прокуратуре.
Мужчину задержали в марте 2022 года, а 6 февраля 2023 Соломенский районный суд города Киева объявил ему приговор.
- Ранее суд отправил под стражу вражеского агента, корректировавшего удары по Харькову .
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