Суд дал 15 лет тюрьмы киевлянину, сдававшему россиянам позиции ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину создал телеграмм-канал, в котором распространял текстовые сообщения и статьи антиукраинского характера. Используя указанный телеграмм-канал, киевлянин передавал представителю Вооруженных сил Российской Федерации информацию о расположении военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины на территории города Киева", - говорится в сообщении.

С помощью этих подсказок враг неоднократно производил обстрелы указанных подразделений, в результате чего два человека погибли и четыре получили ранения, указали в прокуратуре.

Мужчину задержали в марте 2022 года, а 6 февраля 2023 Соломенский районный суд города Киева объявил ему приговор.