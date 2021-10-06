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Главная война с Россией Суд Чехии подтвердил приговор в 20 лет тюрьмы мужчине, который воевал на востоке Украины в составе оккупационных войск

Суд Чехии подтвердил приговор в 20 лет тюрьмы мужчине, который воевал на востоке Украины в составе оккупационных войск

6 октября, 2021 среда
22:53

Апелляционный суд Чехии подтвердил 20-летнее заключение для 33-летнего чешского гражданина Мартина Кантора, осужденного за участие в войне на востоке Украины на стороне росийских оккупантов

Об этом сообщает чешское издание iRozhlas .

"Возможно, это решение оттолкнет подобных авантюристов от участия в подобных мероприятиях", - сказал председатель апелляционного совета Иржи Лниеничка.

Приговор по обвинению в теракте и участию в террористической организации является окончательным. Кантора осудили заочно, поскольку место его пребывания сейчас неизвестно, он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, мужчина вылетел из Праги в июле 2015 года с намерением активно поддерживать оккупационные войска в войне против Украины. Сначала он добрался до Ростова-на-Дону, откуда отправился на восток Украины и незаконно пересек границу, после чего служил в рядах террористической "ЛНР".

"Ситуация в Украине была достаточно задокументирована чешскими СМИ в то время и подсудимый вряд ли мог поверить, что это легальное правительство и легальная вооруженная сила. Это действительно граничит с психическим заболеванием", - сказал судья.

По прибытии Кантор подписал годичный контракт на службу в оккупационной армии и прошел обучение на снайпера, а затем участвовал в боевых действиях. Он дослужился до сержанта и стал командиром группы, после чего как участник разведывательно-диверсионной группы лично закладывал мины.

Следствие располагает данными, что Кантор воевал против Украины как минимум до конца 2017 года, но прокурор считает, что он все еще продолжает свою преступную деятельность.

"Подсудимый Кантор полностью признается в преступлении - посылая своим знакомым электронные письма и фотографии, в которых он описывает, что делает в Украине", - сказал судья.

Одна из фотографий зафиксировала его вместе с другим чехом, Лукашем Новачеком, который также был приговорен к 20 годам заключения за такие же преступления.

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