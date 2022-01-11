Суд Чехии более чем в три раза сократил заключение сообщника российских оккупантов, воевавшего против Украины

Об этом сообщает Blesk.



Отмечается, что он проведет за решеткой 6 лет.



В объяснении говорится, что участие 27-летнего ремонтника из Карловых Вар в боевых действиях не доказано, поэтому судьи признали Новачека виновным в участии в организованной преступной группе, а не в теракте. Приговор окончательный.



Новачек признался, что в июле 2015 года уехал в Россию, а оттуда в Украину, где пробыл полгода в сепаратистских казармах. Однако, по его словам, активно участвовать в военных задачах отказался, вместо этого работал преимущественно на кухне. Ранее в суде в Пльзне заявлял, что просто "чистил картофель и рыл выгребные ямы". Утверждается, что он отремонтировал школу и больницу и расчищал обломки после взрыва. В январе 2016 года Новачек переехал в Москву, подал заявление на получение паспорта в посольстве Чехии и вернулся домой.



Кроме того, он заявил, что приехал в Донецк, чтобы увидеть девушку, с которой познакомился через Интернет. По его словам, ее знакомые предлагали ему должность в донецкой армии, но он остался гражданским работником. Судьям Апелляционного суда он сказал, что совершил "юношеское безрассудство".



Отмечается, что Новачеку угрожало более 26 лет тюрьмы. В первом обвинении было отмечено, что он служил в разведке, охране и патрулировании, а также воевал с украинскими войсками, защищающими суверенитет и территориальную целостность своей страны. Доказательством послужили его фотографии в форме и с оружием.



Напомним, что в Чехии рассмотрят апелляцию приговоренного к 20 годам заключения за участие в войне против Украины.

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